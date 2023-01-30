МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Грузии в иностранной валюте на уровне "BB" и улучшило его прогноз до позитивного со стабильного, говорится в сообщении рейтингового агентства. Грузия получила рекордную прибыль от туризма в 2022 году

"Макроэкономические показатели поддерживают позитивный прогноз: прогноз частично отражает очень высокие темпы роста ВВП, увеличение международных резервов и опережающие результаты бюджета в 2022 году, обусловленные восстановлением туризма, а также крупным притоком мигрантов и капитала из России", — поясняет агентство.

Однако оно прогнозирует, что рост ВВП замедлится до 4,5% в 2023 году из-за ослабевания поддержки со стороны притока российских инвестиций и более слабого внешнего спроса, но в 2024 году он вернется к уровню чуть 5%.

Fitch также ожидает замедления инфляции в стране до 5,2% к концу года.