МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Греции в иностранной и национальной валютах до "BB+" с "BB", прогноз по рейтингам стабильный, говорится в сообщении агентства. Fitch подтвердило рейтинг Грузии на уровне "BB"

Краткосрочные РДЭ Греции в обеих валютах сохранены на уровне "B". Рейтинг странового потолка повышен до "A" c "BBB+".

"Fitch теперь ожидает более хороших результатов и прогнозов по дефициту и долгу в 2022-2024 годах благодаря более сильному номинальному росту, перевыполнению планов бюджета и благоприятной структуре обслуживания долга", — комментируют аналитики агентства.

В то же время Fitch отмечает некоторую неопределенность в отношении бюджетно-налоговой политики после предстоящих выборов в законодательные органы, при этом риски смягчаются приверженностью к разумным принципам такой политики. Агентство также отметило прогресс в снижении уровня проблемных кредитов (NPL).

Агентство улучшило прогнозы динамики ВВП страны на текущий год до роста на 0,9% после ожидавшегося в октябре снижения на 0,2%, в следующем году теперь прогнозируется рост экономики страны на 2,3%, а не на 1,8%. Повышение прогнозов связано с улучшением баланса рисков, в частности учитывая недавнее ослабление цен на энергию.

Fitch также прогнозирует, что инфляция в стране замедлится с 9,3% в 2022 году до 5% в текущем году, а затем до 1,5% в 2024 году благодаря ослаблению энергетических цен и эффекту базы. Базовая инфляция, считают аналитики агентства, также ослабнет, но более умеренными темпами.