ТАШКЕНТ, 30 янв — ПРАЙМ. Взаимная торговля Узбекистана с ЕС в прошлом году увеличилась на 15,7%, до 4,4 миллиарда долларов, в частности, за счет системы преференций GSP+ на беспошлинную поставку товаров в Евросоюз, сообщает в понедельник пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) страны. Товарооборот России с Индонезией вырос по итогам 2022 года

По данным пресс-службы, 30 января министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов и посол ЕС в республике Шарлотта Адриан обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. "В ходе переговоров была подчеркнута динамика роста взаимной торговли, объёмы которой в 2022 году увеличились на 15,7%, достигнув 4,4 миллиарда долларов", — говорится в сообщении на сайте МИПТ.

По данным ведомства, тенденции роста связаны, в том числе, с получением Узбекистаном статуса бенефициара системы преференций GSP+, "благодаря чему удалось увеличить и диверсифицировать экспорт нашей страны на рынок ЕС за предыдущий год почти на 50%".

В пятерку лидеров стран ЕС по объему товарооборота с Узбекистаном вошли Германия, Литва, Италия, Польша и Франция, уточнили в пресс-службе.

"Европейской стороне выражена признательность за техническо-консультационную поддержку, оказываемую в процессе вступления нашей страны во Всемирную торговую организацию", — добавили в МИПТ.

Узбекистан с 10 апреля 2021 года получил доступ к системе преференций GSP+ на беспошлинную поставку товаров в ЕС. По данным узбекской стороны, преференции в рамках GSP+ позволят Узбекистану беспошлинно экспортировать в ЕС порядка 6,2 тысячи наименований товаров.