Лавров: российская экономика показала, что последствия санкций удалось ограничить
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Состояние российской экономики показывает, что последствия западных санкций удалось ограничить, Москва адаптируется к новым реалиям и решает основные задачи, ожидает рекордный профицит внешней торговли, заявил глава МИД страны Сергей Лавров.
"Очевидно, что процесс преодоления последствий разрыва этих отношений продолжается, так же, как и сама антироссийская санкционная война, ведущаяся недружественными нам странами. Удалось ли ограничить? Безусловно, да. Состояние нашей экономики наглядно свидетельствует об этом", — ответил министр на вопрос журналистов об итогах работы отечественной дипломатии в 2022 году.
По его словам, международные институты, в том числе Всемирный банк и МВФ, прогнозировали России сокращение экономики на 10-20 процентов, однако позже улучшили показатели. Снижение в итоге составило 2,5 процента, подчеркнул Лавров. Он добавил, что инфляция опустилась ниже 12 процентов, уровень безработицы обновил исторический минимум, внешний долг снизился до 381,8 миллиарда долларов, а внешний госдолг — до 57,4 миллиарда долларов.
Кроме того, отметил глава МИД, Россия ожидает профицит внешней торговли на фоне изменения стоимости сырья и переориентации на рынки Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Также активно развивается сотрудничество со странами ЕАЭС и СНГ в области энергетики, транспорта, цифровизации, финансов и других секторов, добавил Лавров.
Он также указал, что Россия постепенно адаптируется к новым реалиям. "Несмотря на имеющиеся сложности, основные задачи на внешнеэкономическом контуре так или иначе решаются. Параллельно выстраиваются стратегические рамки взаимодействия с теми партнерами, кто действительно дорожит своей репутацией, а не приносит экономику в жертву политическим амбициям", — резюмировал глава российской дипломатии.
https://1prime.ru/state_regulation/20230130/839623496.html