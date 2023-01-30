МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Состояние российской экономики показывает, что последствия западных санкций удалось ограничить, Москва адаптируется к новым реалиям и решает основные задачи, ожидает рекордный профицит внешней торговли, заявил глава МИД страны Сергей Лавров. Названы тренды 2023 года, которые могут обогатить или разорить

"Очевидно, что процесс преодоления последствий разрыва этих отношений продолжается, так же, как и сама антироссийская санкционная война, ведущаяся недружественными нам странами. Удалось ли ограничить? Безусловно, да. Состояние нашей экономики наглядно свидетельствует об этом", — ответил министр на вопрос журналистов об итогах работы отечественной дипломатии в 2022 году.

По его словам, международные институты, в том числе Всемирный банк и МВФ, прогнозировали России сокращение экономики на 10-20 процентов, однако позже улучшили показатели. Снижение в итоге составило 2,5 процента, подчеркнул Лавров. Он добавил, что инфляция опустилась ниже 12 процентов, уровень безработицы обновил исторический минимум, внешний долг снизился до 381,8 миллиарда долларов, а внешний госдолг — до 57,4 миллиарда долларов.

Кроме того, отметил глава МИД, Россия ожидает профицит внешней торговли на фоне изменения стоимости сырья и переориентации на рынки Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Также активно развивается сотрудничество со странами ЕАЭС и СНГ в области энергетики, транспорта, цифровизации, финансов и других секторов, добавил Лавров.

Он также указал, что Россия постепенно адаптируется к новым реалиям. "Несмотря на имеющиеся сложности, основные задачи на внешнеэкономическом контуре так или иначе решаются. Параллельно выстраиваются стратегические рамки взаимодействия с теми партнерами, кто действительно дорожит своей репутацией, а не приносит экономику в жертву политическим амбициям", — резюмировал глава российской дипломатии.