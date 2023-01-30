МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев процитировал отрывок написанного в 1844 году письма Федора Тютчева редактору "Всеобщей газеты" Густаву Кольбу, в котором поэт размышляет об истинном основании успехов России и ее завоеваниях. Видеоролик транслировали на "Первом канале" в рамках проекта "Слово классика". Зеленский хочет подачек Запада, заявил Медведев

Зампредседателя Совбеза начал выступление со слов Тютчева о том, что "в течение веков европейский Запад совершенно простодушно верил, что кроме него нет и не может быть другой Европы".

"И дальше у Тютчева: "Как только мы признаем это, все делается ясно, все объясняется. Становится понятным истинное основание изумивших мир стремительных успехов и необычайного расширения России. Начинаешь постигать, что так называемые завоевания и насилие являлись самым естественным и законным делом, какое когда-либо совершалось в истории, просто состоялось необъятное воссоединение", — процитировал Медведев письмо.

"Становится также понятно, почему друг за другом разрушались от руки России все встреченные на ее пути противоестественные устремления, силы и установления, чуждые представляемому ею великому началу. Почему, например, Польша должна была погибнуть. Речь идет, конечно же, не о самобытной польской народности, упаси Бог, а о навязанных ей ложной цивилизации и фальшивой национальности. С этой точки зрения наилучшим образом можно оценить и истинное значение так называемого Восточного вопроса, который силятся выдавать за неразрешимый именно потому, что все уже давно предвидят его неизбежное разрешение", — привел слова Тютчева Медведев.

Спецпроект "Слово классика" создан Минкультуры и Первым каналом. В рамках него цитируются произведения таких авторов, как Михаил Булгаков и Федор Достоевский, прочли представители МИД России, в том числе министр иностранных дел Сергей Лавров, а также писатели, режиссеры и участники спецоперации, сообщала в октябре министр культуры РФ Ольга Любимова.