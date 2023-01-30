МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала проект приказа, который вносит изменения в правила проведения аукционов и конкурсов по аренде госимущества: предлагается перевести их в электронный формат, говорится в сообщении на сайте ведомства. ФАС предложила решение проблемы с перевозками нефтепродуктов

"Ведомство разработало проект приказа, который вносит соответствующие изменения в правила проведения аукционов и конкурсов на право заключения договоров о переходе прав в отношении государственного или муниципального имущества. Согласно действующей редакции правил, проведение торгов возможно только в "бумажной" форме. При этом организаторы торгов из разных регионов России обращались в ФАС России с предложением рассмотреть возможность их проведения в электронной форме", — говорится в сообщении.

Добавляется, что разработанный документ установит такую форму торгов, а также такой перечень видов имущества, в отношении которых появится возможность заключить договор путем проведения конкурса в электронном виде.

"Изменения позволят повысить количество участников торгов и заключать договоры по наиболее выгодной цене за счет увеличения числа конкурирующих компаний. Это повысит доходы от предоставления в аренду государственного и муниципального имущества в бюджеты Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В ФАС отмечают, что, помимо этого, документ значительно упростит процедуру проведения торгов, сделает участие в них более доступным и приведет к повышению общего уровня цифровизации в стране.