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ЕС не может запретить Африке торговать с Россией, заявил Боррель
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Европейский союз не может установить запрет на торговлю африканских стран и России, заявил глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель в интервью газете Financial Times. "Если они... ПРАЙМ, 30.01.2023
экономика, новости, ес, россия, африка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА,30 янв — ПРАЙМ. Европейский союз не может установить запрет на торговлю африканских стран и России, заявил глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель в интервью газете Financial Times.
"Если они хотят торговать с Россией, что я могу сделать?", — сказал он, подчеркнув что не может ввести какие-либо запреты на эту деятельность.
Ранее Боррель посетил ЮАР и Ботсвану. Его визитам предшествовало африканское турне министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Financial Times писала, что теплый прием главы российского МИД продемонстрировал безуспешную попытку Запада изолировать Москву.