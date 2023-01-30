МОСКВА,30 янв — ПРАЙМ. Европейский союз не может установить запрет на торговлю африканских стран и России, заявил глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель в интервью газете Financial Times. Посол Эритреи заявил, что Запад теряет влияние на Африку

"Если они хотят торговать с Россией, что я могу сделать?", — сказал он, подчеркнув что не может ввести какие-либо запреты на эту деятельность.

Ранее Боррель посетил ЮАР и Ботсвану. Его визитам предшествовало африканское турне министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Financial Times писала, что теплый прием главы российского МИД продемонстрировал безуспешную попытку Запада изолировать Москву.