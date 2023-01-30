МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Правительству России удалось блестяще выйти из кризисных ситуаций, вызванных санкциями и коронавирусом, создав "абсолютно положительные" перспективы развития, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Лавров оценил состояние российской экономики в условиях санкций

Пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос об оценке работы правительства Михаила Мишустина, подчеркнув, что кабмин смог выйти с минимальными потерями из ситуаций, с которыми Россия сталкивалась в течение трех лет, в том числе с пандемией коронавируса и "прокси-войной" с западными странами.

"Не просто кое-как выйти, а выйти блестяще, сохраняя траекторию потенциального роста", — пояснил Песков.

По его словам, в данный момент перспектива роста отечественной экономики оценивается как "абсолютно положительная".

Государственная Дума утвердила Мишустина на пост премьер-министра России 16 января 2020 года.