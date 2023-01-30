В Кремле назвали выход правительства из кризисных ситуаций блестящим
Песков: правительство блестяще вышло из всех кризисных ситуаций и достигло траектории роста
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Правительству России удалось блестяще выйти из кризисных ситуаций, вызванных санкциями и коронавирусом, создав "абсолютно положительные" перспективы развития, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос об оценке работы правительства Михаила Мишустина, подчеркнув, что кабмин смог выйти с минимальными потерями из ситуаций, с которыми Россия сталкивалась в течение трех лет, в том числе с пандемией коронавируса и "прокси-войной" с западными странами.
"Не просто кое-как выйти, а выйти блестяще, сохраняя траекторию потенциального роста", — пояснил Песков.
По его словам, в данный момент перспектива роста отечественной экономики оценивается как "абсолютно положительная".
Государственная Дума утвердила Мишустина на пост премьер-министра России 16 января 2020 года.