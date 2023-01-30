АФИНЫ, 30 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис встретился в понедельник в Токио с руководителями японской федерации бизнеса "Кейданрен" и подробно ознакомил их с позитивными перспективами греческой экономики, сформулировав причины, по которым в нее следует инвестировать, сообщила пресс-служба главы правительства. Лавров оценил состояние российской экономики в условиях санкций

Мицотакис находится в Японии с двухдневным визитом вместе с миссией предпринимателей.

"Это первый визит премьер-министра Греции в Японию с 2005 года. Основная цель моего визита в Японию и основная цель наших встреч — отметить, что нам удалось преодолеть кризис, что греческая экономика в настоящее время динамично развивается и находится на траектории высокого роста", — сказал Мицотакис.

"Нам удалось осуществить ряд очень важных структурных реформ, которые сделали Грецию гораздо более интересным и привлекательным местом для инвестиций иностранного капитала", — сказал премьер.

Он отметил, что 2021 и 2022 годы были рекордными по росту прямых иностранных инвестиций в Грецию, в частности, Microsoft, Google, Amazon выделили стране значительные средства на строительство центров обработки данных и рассматривают возможность инвестирования в технологическую экосистему.

Премьер-министр пригласил японских бизнесменов инвестировать в Грецию.

"Рассмотрите Грецию в качестве объекта для инвестиций, если вы рассматриваете возможность инвестирования в наш регион. У нас есть сочетание трех вещей: разумной фискальной политики, которая привела к снижению налогов, но без ущерба для фискальной дисциплины страны, значительных реформ по всем направлениям и того факта, что мы консолидировали нашу банковскую систему", — сказал он.

Мицотакис заявил, что кредитный рейтинг Греции достигнет инвестиционного уровня в течение 2023 года, и это также откроет новые возможности для размещения средств японских фондов в Греции в ближайшие годы.

"До финансового кризиса в Греции японские компании покупали греческие активы на сумму около 10 миллиардов долларов в год. Как только разразился кризис и мы потеряли инвестиционный рейтинг, это было практически сведено к нулю. Таким образом, мы перешли от 10 миллиардов к нулю. Теперь мы буквально в одном шаге от инвестиционного уровня. Два дня назад агентство Fitch повысило наш рейтинг до уровня на одну ступень ниже инвестиционного. И я ожидаю, что мы достигнем инвестиционного уровня в течение 2023 года, и это откроет для японских фондов новые возможности для нового размещения в Греции в ближайшие годы", — сказал он.