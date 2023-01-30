МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Индекс настроений в экономике еврозоны в январе поднялся до максимума за семь месяцев, причем рост оптимизма наблюдался во всех секторах, кроме строительного, а инфляционные ожидания потребителей и компаний резко ослабли. Японцам предложили инвестировать в греческую экономику

Европейская комиссия сообщила в понедельник о том, что рассчитываемый ею индекс настроений в экономике еврозоны в январе вырос до максимума с июня 2022 года 99,9. Индекс за декабрь был пересмотрен в сторону повышения до 97,1.

Более оптимистичные ожидания означают, что прогнозировавшийся в еврозоне спад, если и случится, то будет не очень глубоким.

Индикатор инфляционных ожиданий потребителей по версии Еврокомиссии в январе снизился до 17,7 с 23,2 в декабре, оказавшись намного ниже долгосрочного среднего значения 20. Вероятно, эта тенденция порадует ЕЦБ, который резко повышает процентные ставки, борясь с инфляцией.

Индикатор, отражающий перспективы отпускных цен производителей, в январе опустился до 31,9 с 37,8 в декабре, указав на вероятность ослабления инфляционного давления.

В Еврокомиссии сообщили, что индекс настроений в производственном секторе поднялся до 1,3 с —0,6 в декабре, а в сфере услуг — до 10,7 с 7,7. Индикатор настроений потребителей вырос до —20,9 с —22,1, а для розничной торговли он составил —0,8 против —2,7.