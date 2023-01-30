МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. В понедельник вышел из печати "Вестник Банка России" № 4–5 /2400–2401/. Банковские депозиты в ЦБ снизились утром в понедельник

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 809-П от 24.11.2022 "О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 71867 от 29.12.2022, вступает в силу с 1.01.2023/.