В понедельник вышел из печати "Вестник Банка России" № 4–5 (2400–2401)
В понедельник был опубликован "Вестник Банка России" № 4–5 (24000–2401)
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. В понедельник вышел из печати "Вестник Банка России" № 4–5 /2400–2401/.
В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
— положение № 809-П от 24.11.2022 "О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 71867 от 29.12.2022, вступает в силу с 1.01.2023/.