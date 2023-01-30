БРЮССЕЛЬ, 27 янв — ПРАЙМ. Совет ЕС рекомендовал странам союза укрепить системы социальной защиты своих жителей, говорится в его сообщении. В ЕС назвали Германию одной из стран, наиболее пострадавших от кризиса

Несмотря на то, что все государства ЕС имеют системы социальной защиты, прогресс в обеспечении их доступности и адекватности неравномерен, отмечает пресс-служба Совета.

"Поэтому Совет рекомендует государствам-членам обеспечить и, при необходимости, укрепить надежные сети социальной защиты", — говорится в релизе.

Сделать это предлагается, в частности, за счёт адекватной поддержки доходов жителей и предоставления им доступа к основным услугам.

"Государствам-членам рекомендуется устанавливать уровень минимального дохода с помощью прозрачной и надежной методологии… с учетом общих источников дохода", — говорится в нем.

Странам региона также рекомендуется не позднее 2030 года достичь "адекватного уровня поддержки доходов" жителей, сохраняя при этом устойчивость государственных финансов, отмечается в релизе.

Кроме того, государства должны регулярно пересматривать и, когда это уместно, корректировать уровень минимального дохода, чтобы поддерживать его адекватность. "Во времена экономических спадов гибкость в определении минимального дохода может сыграть важную роль в смягчении неблагоприятных социальных последствий и сыграть стабилизирующую роль в экономике", — говорится в сообщении.

Минимальный доход является ключевым элементом стратегий выхода из бедности и социальной изоляции, отмечается в релизе.

В 2021 году более 95,4 миллиона человек по-прежнему находились в зоне риска бедности или социальной изоляции, при том, что общее население ЕС составляет порядка 450 миллионов человек.