МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Каждый девятый россиянин трудоспособного возраста к концу 2023 года будет зарегистрирован в качестве самозанятого, заявила РИА Новости общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей на специальных режимах налогообложения Марина Блудян. Омбудсмен: нужно отменить ограничения по видам деятельности для самозанятых

"Мы наблюдаем, без преувеличения, взрывной рост числа самозанятых — сейчас их уже 6,5 миллиона. Думаю, к концу 2023 года станет больше 8 миллионов", – сказала Блудян. Согласно ноябрьским данным Росстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составляет в РФ 75,1 миллиона человек.

Специальный налоговый режим для самозанятых – налог на профессиональный доход (НПД) позволяет частным предпринимателям легализовать свою деятельность, установив приложение "Мой налог" на смартфон. Ставка налога для них составляет 4% или 6%, но есть ограничения: отсутствие наемных работников и выручка не более 2,4 миллиона рублей в год.

"Причины бурного роста регистрации вполне понятны: многие люди лишаются работы, многие теряют в зарплате и ищут подработку, а режим самозанятости позволяет делать это вполне легально", – поясняет Блудян.

Аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова провел круглый стол, посвященный поправкам в закон о самозанятых, согласно которым бизнес-омбудсмены смогут рассматривать обращения плательщиков НДД наряду с жалобами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

"Сейчас экспериментальный режим самозанятости используется как площадка для развития новых отраслей", — пояснила автор поправок, депутат Госдумы Наталья Костенко. "На наш взгляд, у самозанятых должен появиться институт защиты интересов в их взаимоотношениях с государством", — сказала она.

"Институт самозанятых занимает в структуре общества все более заметное место", — согласилась Блудян. Однако воспринимать плательщиков НПД именно как предпринимателей нельзя: по ее словам, это не бизнес, а профессиональные услуги.

Вносить изменения в закон о самозанятых нужно, полагает эксперт. "Вряд ли бизнес-омбудсменов после этого захлестнет новый вал обращений, поскольку мероприятиями государственного контроля самозанятые физлица, в отличие от ИП, не охватываются. Скорее, речь пойдет о консультировании по мерам господдержки", – сказала Блудян.