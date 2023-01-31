МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Ограничения по видам деятельности для самозанятых нужно отменить в России, оставив только существующие условия по отсутствию наемных работников и величине годового дохода в 2,4 миллиона рублей, заявила РИА Новости общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей на специальных режимах налогообложения Марина Блудян. Эксперт спрогнозировала число самозанятых в России к концу года

"Нужно давать самозанятым официальную возможность работать в большем круге отраслей, чем сейчас. Тот же туризм: самозанятый не может стать экскурсоводом, потому что требуется проходить аккредитацию, а в нормативных документах о том, где экскурсовод должен согласовывать свою программу, получать на нее разрешение, и так далее, самозанятые не фигурируют. У нас вообще там, где есть лицензия, самозанятым места нет. А могло бы найтись", — сказала Блудян.

Специальный налоговый режим для самозанятых – налог на профессиональный доход (НПД) позволяет частным предпринимателям легализовать свою деятельность, установив приложение "Мой налог" на смартфон. Ставка налога для них составляет 4% или 6%. Закон сейчас разрешает самозанятым заниматься всеми видами деятельности, кроме нескольких.

В частности, нельзя реализовать товары, подлежащие обязательной маркировке. Нельзя перепродавать товары (кроме бывших в употреблении). Нельзя заниматься медицинской деятельностью и перевозкой пассажиров и багажа легковым такси: прямого запрета в законе нет, однако согласно действующим нормативам, соответствующие лицензии могут получать только организации и индивидуальные предприниматели.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов ранее в письме президенту России Владимиру Путину предложил расширить круг видов деятельности, в которых может применяться режим НПД.

"Для самозанятых вполне достаточно существующих ограничений: отсутствие наемных работников, доход не выше 2,4 миллиона рублей в год", — полагает Блудян. "Ограничения по видам деятельности совершенно не нужны. Что плохого в том, чтобы самозанятая маникюрша законно продала своей клиентке косметическое средство? В конце концов, множество граждан, вовлеченных в сетевые продажи, не регистрируются в качестве самозанятых именно потому, что в этом случае они не смогут делать то, что они делают", — заявила общественный омбудсмен.

"Самозанятые косметологи, диетологи, массажисты, остеопаты работают без лицензии, на свой страх и риск. Самозанятые таксисты тоже не могут получить разрешение на свою работу. Зачем? Выводить людей из тени можно гораздо успешнее", — уверена эксперт.