МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Счетная палата проверила деятельность территориального управления (ТУ) Росимущества в Москве за 2020-2021 годы и признала ее неэффективной, однако с такой оценкой не согласны в Росимуществе, следует из бюллетеня Счетной палаты России. Счетпалата сообщила о нераспределенных налоговых расходах по госпрограммам

"Счетная палата проверила деятельность территориального управления Росимущества в городе Москве за 2020-2021 годы и признала ее неэффективной. Надлежащий учет и контроль объектов федерального имущества не ведется, достоверные сведения об их количестве и стоимости отсутствуют, условия для максимального вовлечения имущества в хозяйственный оборот не созданы", — говорится в материалах контрольного ведомства.

Как отмечают аудиторы, проверка показала, что в проверяемый период ТУ не соблюдало правила бухучета и не проводило инвентаризацию находящихся в его ведении объектов федерального имущества. Это привело к отсутствию пообъектного учета имущества государственной казны и несоответствию бухгалтерских операций первичным документам, а также расхождению данных о количестве и стоимости имущества при ведении реестра федерального имущества (РФИ), следует из материалов ведомства.

Кроме того, по мнению Счетной палаты, территориальное управление ненадлежащим образом осуществляло полномочия администратора доходов бюджета: пропускало сроки взыскания задолженности по арендным платежам и не выставляло требования о ее уплате, нарушало сроки начисления доходов будущих периодов и возврата в бюджет излишне уплаченных платежей. "Как следствие, это приводило к недопоступлению средств в федеральный бюджет", — сообщает Счетная палата.

Тем не менее, Росимущество с такой оценкой не совсем согласно. "Росимуществом достигнуты плановые значения всех показателей госпрограммы как в 2020-2021 годах, так и в 2022 году, в том числе по показателю, предусматривающему вовлечение имущества казны в хозяйственный оборот", — отмечает руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко, слова которого приводятся в материалах Счетной палаты.

Он добавил, что "за 2020-2022 годы обеспечено поступление доходов от сдачи в аренду земельных участков и объектов недвижимого имущества государственной казны в размере 11,1 миллиарда рублей (2020 год – 2,7 миллиарда рублей, 2021 год — 4,2 миллиарда рублей, 2022 год — 4,2 миллиарда рублей), и таким образом достигнуты установленные показатели". Как сообщает Яковенко, Росимущество ведет активную работу по актуализации сведений о госимуществе, а технические ошибки, возникающие при ведении реестра федерального имущества, обусловлены большим объемом сведений и необходимостью их ручного ввода.

Несмотря на это, Счетная палата предложила ряд изменений, направленных на повышение эффективности управления федеральным имуществом. В частности, рекомендовано актуализировать данные РФИ и сверить их с данными иных информационных систем, а также разместить на официальном сайте Росимущества и управления информацию об объектах казны, которые свободны от прав третьих лиц и возможны для вовлечения в хозяйственный оборот.