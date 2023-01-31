МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Минтруд предложил обязать руководителей в госструктурах принимать меры для исключения конфликта интересов у подчиненных вплоть до увольнения, пишет РБК. Дипломаты объяснили, почему Россия вышла из антикоррупционной конвенции

Ведомство выступает за пересмотр правил противодействия и урегулирования конфликта интересов у должностных лиц, с этой целью оно подготовило изменения в закон "О противодействии коррупции", а также в отдельные законодательные акты.

Законопроект вынесли на обсуждение общественного совета при Минтруде 25 января, он прошел межведомственное согласование и внесен в правительство.

Новый законопроект Минтруда затронет государственных и муниципальных служащих, сотрудников таможенных органов, уголовно-исполнительной системы и Следственного комитета, а также МВД и Противопожарной службы.

Согласно документу, должностные лица обязаны сообщать непосредственным руководителям о возникновении "личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов". Получив такую информацию, руководитель обязан принять меры по предотвращению или урегулированию этого конфликта. Если у него нет нужных для этого полномочий, то он обязан будет сообщить о проблеме вышестоящему должностному лицу, которое обладает требуемыми рычагами власти.

Если меры не были приняты или же сообщение не было передано высокопоставленному начальству, руководящий сотрудник подлежит увольнению "в связи с утратой доверия".

Конфликт интересов — ситуация, при которой личная заинтересованность лица влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных или служебных обязанностей. Личная заинтересованность означает возможность получения доходов в виде денег, имущества, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо еще выгод самим лицом или его родственниками.