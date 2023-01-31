ВАШИНГТОН, 31 янв — ПРАЙМ. Международный валютный фонд улучшил прогноз для экономики России на следующие два года, для США ожидания на 2024 год снизились на 0,2%. МВФ: российский экспорт не пострадает из-за ценового предела на нефть

Как говорится в прогнозе фонда, в РФ в 2022 году не случилось прогнозировавшегося экономического спада на 3,4%, теперь его оценивают в 2,2%, "за которым последует умеренно позитивный рост в 2023 году". МВФ прогнозирует, что в 2023 году экономика России вырастет на 0,3% ВВП, что на 2,6% лучше прогноза октября прошлого года; в 2024 году экономика России вырастет на 2,1%, прогнозирует фонд, отмечая, что это на 0,6% лучше октябрьского прогноза на тот же период.

Для мировой экономики МВФ ожидает роста на 3,1% в 2024 году, это на 0,1% хуже, чем в октябре прошлого года. В 2023 году ожидается рост в 2,9%, что на 0,2% лучше октябрьского прогноза.

Ожидания фонда в отношении экономики США на 2024 год ухудшились, теперь МВФ прогнозирует рост на 1%, что на 0,2% ниже октябрьских оценок; в 2023 году, как считает МВФ, экономика США вырастет на 1,4%, что лишь на 0,4% выше октябрьского прогноза.