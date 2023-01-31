ВАШИНГТОН, 31 янв — ПРАЙМ. Международный валютный фонд прогнозирует, что мировая инфляция в текущем году замедлится до 6,6%, а в 2024 — до 4,3%, по-прежнему оставаясь на уровне, значительно опережающем допандемийный, говорится в обнародованном во вторник обновленном докладе финансового института. МВФ улучшил прогноз экономики России, снизив ожидания для США

"Ожидается, что мировая инфляция снизится с 8,8% в 2022 году до 6,6% в 2023 году и до 4,3% в 2024 году, что все еще превышает допандемийный (2017-2019 годы) уровень примерно в 3,5%", — следует из доклада МВФ "Перспективы развития мировой экономики".

В документе говорится, что высокий уровень глобальной инфляции, конфликт на Украине и новые вспышки коронавируса в Китае стали одними из ключевых факторов, повлиявших на замедление экономической активности в мире в 2022 году.

"Первые два из перечисленных факторов сохранят силу в 2023 году", — полагают в МВФ.