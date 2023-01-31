МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Господство американского доллара сталкивается с новыми проблемами, поскольку несколько стран разрабатывают планы по использованию местных валют в мировой торговле, пишет для немецкого издания Business Insider обозреватель Захра Тайеб. БРИКС ищет возможности заменить платежи в долларах, заявила глава МИД ЮАР

Так, Бразилия и Аргентина недавно объявили, что готовятся к запуску совместной валюты, названной "сур" (юг), которая может стать проектом, подобным евро, принятым во всей Южной Америке.

Россия и Иран — страны, на которых наложены значительные санкции — совместно работают над созданием криптовалюты, обеспеченной золотом — стейблкоина, который может заменить доллар в международной торговле.

Тем временем ОАЭ и Индия выдвинули идею ведения ненефтяной торговли в рупиях.

Китай, со своей стороны, стремится ослабить доллар, стремясь к тому, чтобы юань заменил его в нефтяных сделках, учитывая рост торговли с Россией после начала спецоперации на Украине.

Россия и Китай в прошлом году начали переговоры о создании новой резервной валюты совместно с другими странами БРИКС, чтобы бросить вызов гегемонии доллара. Новая резервная валюта будет создана на основе валют стран-членов организации: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

По данным МВФ, господство доллара как главной резервной валюты уже сходит на нет, так как центральные банки диверсифицируют свои активы в такие валюты, как китайский юань, шведская крона и южнокорейская вона.