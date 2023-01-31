ПЕКИН, 31 янв — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в январе вырос до 50,1 пункта против 47 в декабре, впервые с сентября превысив критическую отметку в 50 пунктов, свидетельствуют опубликованные во вторник данные государственного статистического управления КНР. МВФ спрогнозировал замедление мировой инфляции в 2023 и 2024 годах

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о спаде. Последний раз PMI в промышленном секторе Китая превышал 50 пунктов в сентябре 2022 года.

Поясняется, что PMI крупных предприятий в январе составил 52,3 пункта, по сравнению с декабрем показатель вырос на 4 процентных пункта. PMI средних предприятий вырос на 2,2 – до 48,6 пункта, PMI малых предприятий увеличился на 2,5 процентного пункта – до 47,2.

Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства составил 49,8 пункта, увеличившись на 5,2 пункта, что указывает на стремительный рост производства в обрабатывающей промышленности. Индекс новых заказов увеличился на 7 процентных пунктов, до 50,9 пункта, что свидетельствует о росте спроса на промышленном рынке.

Индекс сырьевых запасов в январе повысился на 2,5 процентного пункта – до 49,6 пункта. Индекс занятости увеличился на 2,9 процентного пункта – до 47,7, что свидетельствует о росте востребованности рабочей силы в промышленности. Тем временем индекс поставок сырья в январе по сравнению с декабрем повысился на 7,5 процентного пункта — до 47,6 пункта.

Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в январе вырос до 54,4 пункта, достигнув максимального значения с июня 2022 года.

По сравнению с декабрем PMI в непроизводственном секторе Китая увеличился на 12,8 процентных пункта.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о спаде. Последний раз данный показатель превышал отметку в 50 пунктов в сентябре 2022 года. Максимальное значение показателя в прошлом году было зафиксировано в июне — 54,7 пункта.

Прибыль крупных промышленных предприятий Китая за 2022 год составила 8,403 триллиона юаней (1,24 триллиона долларов), что на 4% меньше по сравнению с 2021 годом.

Доходы китайских предприятий, занятых в добывающей промышленности, в 2022 году выросли на 48,6%, составив 1,557 триллиона юаней (230,55 миллиарда долларов), прибыль компаний в обрабатывающей отрасли упала на 13,4%, составив за 2022 год 6,415 триллиона юаней (949,6 миллиарда долларов), а доход предприятий, занятых в производстве и передаче электричества, тепловой энергии и газа, повысился на 41,8%, составив 431,5 миллиарда юаней (63,87 миллиарда долларов).

В общей сложности из 41 отрасли промышленности в 21 доходы выросли, в 19 – сократились, одна отрасль из убыточной превратилась в прибыльную.

Кроме того, согласно подсчетам статистического бюро, прибыль крупных государственных промпредприятий за 2022 год выросла на 3% по сравнению с 2021 годом. Прибыль акционерных предприятий упала на 2,7%, частных – на 7,2%.