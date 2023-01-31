МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в декабре 2022 года сохранилась на ноябрьском уровне в 2,5%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. МВФ спрогнозировал замедление мировой инфляции в 2023 и 2024 годах

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFХ.

Число безработных в стране в декабре составило 1,58 миллиона человек, что на 150 тысяч (на 8,7%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 41,5 миллиона человек, сократившись на 340 тысяч человек (на 0,8%) в годовом выражении.