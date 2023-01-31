МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. В России призвали уточнить судебный порядок признания наследника недостойным, передает RT. Юрист раскрыл, когда должников временно лишают права водить машину

С таким предложением выступил заслуженный юрист России Иван Соловьев. Он направил обращение председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву.

По его словам, сейчас в различных регионах возникают ситуации, когда родитель, ранее не участвовавший в воспитании ребенка, предпринимает шаги для вступления в наследство после гибели сына (дочери) в зоне проведения СВО. И нередки случаи, когда такой родитель не только до момента гибели не интересовался воспитанием и жизнью своего ребенка, но и имеет долги по ранее начисленным алиментным обязательствам, отметил юрист.

"При этом такой родитель по закону является наследником первой очереди и при отсутствии завещания имеет приоритетное право на вступление в наследство", — объяснил эксперт.

В перечне имущества, на которое претендуют недобросовестные родители, находятся не только объекты недвижимого имущества и движимое имущество, но и страховые и социальные выплаты от государства, начисляемые в случае гибели военнослужащего.

"В связи с изложенным прошу вас, уважаемый Вячеслав Михайлович, дать поручение разработать предложения по уточнению судебного порядка признания наследника недостойным", — говорится в письме.

Юрист уточнил, что сейчас статья 1117 ГК РФ предусматривает такие критерии, в том числе устанавливает, что по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

Однако, как уточнил специалист, имеющаяся судебная практика весьма узко трактует недобросовестность потенциального наследника, игнорируя случаи неисполнения обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.