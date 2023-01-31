МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Промышленное производство в Японии в декабре немного сократилось на фоне вялого мирового спроса и роста издержек. Об этом свидетельствуют правительственные данные, опубликованные во вторник. Безработица в Японии в декабре ожидаемо сохранилась на отметке 2,5 процента

Промышленное производство в декабре сократилось на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Срединный прогноз рынка предполагал сокращение на 1,2%. Согласно пересмотренным в сторону повышения данным, производство выросло в ноябре на 0,2%.

Компании, опрошенные Министерством экономики, торговли и промышленности Японии, ожидают, что производство останется без изменений в январе и вырастет на 4,1% в феврале. При этом официальные опросы обычно дают оптимистичный прогноз.

По сравнению с предыдущим кварталом промпроизводство сократилось в 4-м квартале на 3,1%, что стало первым падением за два квартала.

Ожидается, что ВВП Японии в 4-м квартале вырос в годовом исчислении на 3,0% после неожиданного сокращения в 3-м квартале.