АНКАРА, 31 янв — ПРАЙМ. США оказывают на Турцию давление с требованием ввести антироссийские санкции, заявил турецкий экономист Барту Сорал. Турция намерена устранить зависимость от поставок газа до 2030 года

"Наша экономика основана не на плановом производстве, а на незапланированной торговле. Другими словами, существует понимание экономики, основанной на торговле, а не на производстве. Плана все равно нет. Американская сторона давит на нас, требуя ввести эмбарго против России, но серьезных санкций нет… Президент (Тайип Эрдоган) проводит свою политику в отношении России. Он устанавливает теплые отношения с Россией. Однако сотрудники, с которыми он работает, не относятся к растущему сотрудничеству Турции с Шанхаем и странами БРИКС с такой же теплотой. Однако они также понимают, что сохранение их позиций зависит от победы Эрдогана на выборах, а победа на выборах в этих экономических условиях зависит от отсутствия каких-либо санкций против России", — процитировала его слова газета Aydınlık.

Экономист также отметил, что проведение серьезного исследования общественного мнения среди жителей Турции может показать, что "антиамериканские и антизападные настроения находятся на пике".

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не подключается к антироссийским санкциям, так как это больше нанесет вред Анкаре, чем Москве.

Замглавы Минфина США Брайан Нельсон отправится с визитом в Турцию и на Ближний Восток, включая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), с целью проведения переговоров об обходе Россией введенных против нее западных санкций, сообщило ранее Рейтер со ссылкой на представителя американского Минфина.