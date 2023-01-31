МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. ВВП второй по величине европейской экономики — Франции — в прошлом квартале, по предварительной оценке, вырос на 0,1% по сравнению с третьим кварталом, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee). Аналитики ждут роста ВВП еврозоны в четвертом квартале

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали нулевой динамики в квартальном выражении.

"Итоговый внутренний спрос (за исключением запасов) внес негативный вклад в рост ВВП в этом квартале (-0,2 пункта после +0,9 пункта) из-за резкого снижения потребления домохозяйств (-0,9% после +0,5%). Валовое накопление основного капитала (GFCF) замедлилось (+0,8% после 2,3% в третьем квартале), но остается динамичным", — говорится в сообщении.

Insee также указывает, что экспорт за квартал сократился на 0,3%, а импорт — на 1,9%.

В третьем квартале рост экономики оценивается в 0,2%, во втором — в 0,5%, а в первом было зафиксировано снижение на 0,2%.