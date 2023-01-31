Insee: ВВП Франции увеличился на 0,1 процента в четвертом квартале
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. ВВП второй по величине европейской экономики — Франции — в прошлом квартале, по предварительной оценке, вырос на 0,1% по сравнению с третьим кварталом, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали нулевой динамики в квартальном выражении.
"Итоговый внутренний спрос (за исключением запасов) внес негативный вклад в рост ВВП в этом квартале (-0,2 пункта после +0,9 пункта) из-за резкого снижения потребления домохозяйств (-0,9% после +0,5%). Валовое накопление основного капитала (GFCF) замедлилось (+0,8% после 2,3% в третьем квартале), но остается динамичным", — говорится в сообщении.
Insee также указывает, что экспорт за квартал сократился на 0,3%, а импорт — на 1,9%.
В третьем квартале рост экономики оценивается в 0,2%, во втором — в 0,5%, а в первом было зафиксировано снижение на 0,2%.
https://1prime.ru/state_regulation/20230131/839635057.html