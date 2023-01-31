МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Восстановление экономики России в текущем году будет зависеть от динамики потребительского спроса и мер по обеспечению роста кредитования, прокомментировали журналистам в Минэкономразвития обновленный прогноз Международного валютного фонда (МВФ). В министерстве при этом отметили, что оценки фонда начинают сближаться с российскими прогнозами. МВФ спрогнозировал замедление роста индийской экономики

Как говорится в прогнозе МВФ, в России в 2022 году не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4%: теперь снижение оценивается в 2,2%, а за ним последует "умеренно позитивный рост в 2023 году". Фонд прогнозирует, что в 2023 году экономика России вырастет на 0,3%.

"Оценки экспертов МВФ начинают сближаться с российскими прогнозами. Действительно, российская экономика уверенно преодолевает санкционные барьеры недружественных стран", — говорится в комментарии министерства.

"В 2023 году дальнейшее восстановление экономики будет зависеть от восстановления потребительского спроса, а также мер по обеспечению роста кредитования: как корпоративного, так и потребительского", — добавили в ведомстве.

В Минэкономразвития добавили, что уточнят свои оценки на текущий и последующие годы в соответствии с регламентом в рамках сценарных условий прогноза социально-экономического развития. Министр экономического развития Максим Решетников ранее говорил, что министерство в марте-апреле представит обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы.