МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Основными факторами поддержки российской экономики в 2023 году, поспособствовавшими улучшению прогноза МВФ по ВВП России, являются быстрая подстройка российского экспорта к санкциям, повысившиеся расходы бюджета и инвестиционная активность, прокомментировала РИА Новости главный экономист по России и СНГ+ компании "Ренессанс капитал" Софья Донец. Минэкономразвития назвало условие восстановления российской экономики

Международный валютный фонд в январском прогнозе улучшил оценки по экономике России. Теперь фонд ожидает, что в 2023 году ВВП РФ вырастет на 0,3%, тогда как в октябре прошлого года прогнозировался спад на 2,3%. В 2024 году ожидается рост на 2,1%. В прогнозе фонда также говорится, что в 2022 году в России не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4%: теперь снижение оценивается в 2,2%.

Прогноз спада более чем на 2% в 2023 году во многом был историей про спад экспорта, рассуждает Донец. Именно его сокращение — а тут ключевым является нефтяное эмбарго — могло вернуть экономику России к спаду после медленного восстановления, наметившегося в третьем-четвертом кварталах 2022 года, отмечает она.

"К первой части эмбарго, вступившей в силу в декабре — по сырой нефти — российские поставщики подстроились достаточно успешно, сейчас это уже видно. Через неделю в действие вступит вторая часть. По ней оценки пока осторожные, но видно, что подстройка тоже идет. То есть "плохие" сценарии по экспорту мы проскочили. До большого оптимизма пока далеко, но это уже значит, что здесь мы останемся в зоне небольшого спада или даже небольшого роста", — говорит Донец.

"Второй фактор, поддерживающий позитив по прогнозу роста ВВП — увеличившиеся расходы бюджета. Наконец, третий фактор, который был выше ожиданий в 2022-м и может поддержать прогноз на 2023-й — инвестиционная активность. Она опиралась как на госзаказ, так и на частные инвестиции бизнеса в адаптацию, а также в жилую стройку. Если первый фактор сохранится, то последние два будут снижаться в 2023-м. Поэтому мы сохраняем прогноз менее оптимистичный, чем у МВФ, со спадом ВВП около 1,5% в этом году", — оценила эксперт.

"Улучшение прогноза МВФ по России для валютного рынка — нейтральный фактор. Раньше это могло улучшить приток внешних инвесторов (и поддержать рубль), но в текущих условиях этого нет. Что касается политического эффекта, то прогноз можно считать отчасти признанием, что санкции на Россию не имеют планируемого эффекта. Какие решения за этим должны логически следовать — смягчение имеющихся санкций или ужесточение? Трудно сказать", — резюмировала эксперт.