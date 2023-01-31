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Безработица в Германии осталась на уровне декабря в январе
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Уровень безработицы в Германии в январе остался на уровне предыдущего месяца в 5,5%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Показатель совпал с прогнозами... ПРАЙМ, 31.01.2023
экономика, новости, статистика, германия, безработица
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Уровень безработицы в Германии в январе остался на уровне предыдущего месяца в 5,5%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.
При этом число безработных в стране снизилось на 22 тысячи за месяц.
Без учета сезонности уровень безработицы в Германии вырос до 5,7% с 5,4% месяцем ранее, а число безработных выросло до 2,616 миллиона с 2,454 миллиона человек.