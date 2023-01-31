МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Уровень безработицы в Германии в январе остался на уровне предыдущего месяца в 5,5%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Безработица в Японии в декабре ожидаемо сохранилась на отметке 2,5 процента

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.

При этом число безработных в стране снизилось на 22 тысячи за месяц.

Без учета сезонности уровень безработицы в Германии вырос до 5,7% с 5,4% месяцем ранее, а число безработных выросло до 2,616 миллиона с 2,454 миллиона человек.