МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Российской экономике не нужно полностью избавляться от "сырьевой зависимости" от поставок ресурсов на экспорт, важно сделать ее диверсифицированной и самодостаточной, сбалансировать доходы от различных отраслей экономики, такое мнение высказал РИА Новости гендиректор компании "Европейская Электротехника", крупного российского производителя оборудования, в том числе для нефтегазовой отрасли, Илья Каленков. Азия абсорбирует прирост экспорта российской нефти

"Что касается избавления от "сырьевой зависимости", то я думаю, не надо от нее избавляться совсем. Ведь речь идёт не об избавлении от зависимости, а о том, чтобы экономика была диверсифицирована, самодостаточна. Чтобы доходы от нефти и газа балансировали с доходами от экспорта, условно говоря, самолетов и грузовиков. Это пример, но логика такова. Конечно, это болезненный процесс, но надеюсь, что Россия сможет провести вторую индустриализацию и вернуть себе все те производства, которые были утеряны в 90-х годах", — сказал эксперт.

Каленков отметил, что эмбарго на закупку энергоресурсов и другие санкции Запада стали для РФ "холодным душем", подтолкнувшим ее развивать собственное производство. "Это касается, прежде всего, гражданской авиации, тяжелого машиностроения. Важно это и для оборонной промышленности, которая сама по себе является средоточием высоких технологий, и до спецоперации многие производители использовали иностранные компоненты. Сейчас мы должны производить их сами", — пояснил эксперт.

Он отметил что структура российской экономики уже меняется. По словам Каленкова, среднемагистральный лайнер МС-21 с российскими двигателями и авионикой "уже вовсю" летает на испытаниях. Кроме того, "Новатэк" планирует построить завод по производству сжиженного природного газа "Обский СПГ", который в отличие от "Ямал СПГ" базируется на российских, а не французских технологиях.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.