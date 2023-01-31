МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Банк России намерен более активно вовлекать финансовую систему в трансформацию экономики — через паевые инвестиционные (ПИФы) и негосударственные пенсионные фонды (НПФ), сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова. Правительство продлит льготное финансирование предприятий радиоэлектроники

"Есть в числе задач у Банка России и задача по более активному вовлечению финансовой системы в трансформацию экономики. Здесь у нас есть ряд идей, которые мы будем прорабатывать и принимать в этом году", — сказала она, выступая на конференции "Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов".

Так, по ее словам, ЦБ РФ думает над подходами, чтобы негосударственным пенсионным фондам разрешить участвовать в проектах, которые связаны с трансформацией экономики — в первую очередь за счет пересмотра параметров риска в стресс-тестах для НПФ с тем, чтобы фонды могли инвестировать в проекты в случае если, по их мнению, у таких активов надлежащие уровни риска и доходности.

Также есть возможность включения таких инструментов в определенных долях в паевые инвестиционные фонды, даже при условии того, что, может быть, не все они будут в полном объеме отвечать тем требованиям, которые есть на сегодняшний день, добавила Шишлянникова.

"Но мы компенсируем это раскрытием информации, предупреждением инвесторов о том, что соответствующие инструменты включаются (в ПИФ — ред.). Экономике нужны деньги, и если граждане будут готовы в это инвестировать, то мы считаем, что в определенных ограниченных размерах такой риск может быть принят", — сказала она.

Эти инициативы будут прорабатываться и приниматься в течение текущего года. "Все это требует поправок в нормативные акты. Если очень-очень быстро бежать — шесть месяцев, средний срок пробега — это девять месяцев, а с какими-то проблемами — около года", — заключила она.