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https://1prime.ru/state_regulation/20230131/839637358.html
Рост ВВП еврозоны замедлился в четвертом квартале
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РОСТ ВВП ЕВРОЗОНЫ В IV КВАРТАЛЕ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 1,9% В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ — ЕВРОСТАТ Новость дополняется ПРАЙМ, 31.01.2023
экономика, новости, еврозона, ввп, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. РОСТ ВВП ЕВРОЗОНЫ В IV КВАРТАЛЕ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 1,9% В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ — ЕВРОСТАТ
Новость дополняется