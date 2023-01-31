МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Украина выполнила почти все требования мониторинговой программы Международного валютного фонда (МВФ), пишет украинское издание "Экономическая правда". СМИ: в ЕС не верят в присоединение Украины к союзу за два года

В конце ноября 2022 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев и МВФ достигли договоренности о мониторинговой программе с привлечением Совета директоров. В декабре глава нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что пересмотр мониторинговой программы МВФ должен состояться в конце февраля, его успешное завершение позволит получить доступ к расширенному финансированию.

"Украина уже выполнила 4 из 5 структурных маяков, предусмотренных в мониторинговой программе Международного валютного фонда, которые государство обязалось выполнить до конца января", — пишет издание со ссылкой на свои источники.

Со ссылкой на слова главы нацбанка издание сообщает, что свою часть требований МВФ регулятор выполнил еще 26 января, утвердив концепцию диагностического обследования банков и подходы к его проведению.

Также отмечается, что правительство назначило новый состав наблюдательного совета компании "Нафтогаз" и утвердило законопроект об отмене налоговых льгот с 1 июля 2023 года. Еще один структурный маяк, который касается согласования реформы социальной защиты, согласно источникам издания "Экономическая правда" в министерстве социальной политики, находится на финальной стадии выполнения.

Как пишет издание, из всех требований в рамках мониторинговой программы нет актуальной информации касательно лишь одного структурного маяка, а именно утверждения плана погашения и недопущения задолженности по государственным расходам.