МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Западные страны недостаточно мужественны, чтобы признать провал антироссийского санкционного режима, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Политик отметил, что "недружественным государствам" не хватает мужества признать, что их "адские" ограничения с треском провалились. По его словам, необходимую продукцию удалось заменить отечественными и азиатскими товарами, а также ввести через механизм параллельного импорта.
"Так что все как всегда: американцы зарабатывают на униженной Европе. Раздавленная Европа терпит и теряет деньги", — подчеркнул Медведев.
Зампред российского Совбеза также напомнил, что Международный валютный фонд спрогнозировал рост экономики страны в 2023 году.