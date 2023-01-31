МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Западные страны недостаточно мужественны, чтобы признать провал антироссийского санкционного режима, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. США требуют от Анкары антироссийских санкций, заявил турецкий экономист

Политик отметил, что "недружественным государствам" не хватает мужества признать, что их "адские" ограничения с треском провалились. По его словам, необходимую продукцию удалось заменить отечественными и азиатскими товарами, а также ввести через механизм параллельного импорта.

"Так что все как всегда: американцы зарабатывают на униженной Европе. Раздавленная Европа терпит и теряет деньги", — подчеркнул Медведев.

Зампред российского Совбеза также напомнил, что Международный валютный фонд спрогнозировал рост экономики страны в 2023 году.