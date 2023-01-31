МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в январе продолжили замедляться — до 11,6% с 12,1% месяцем ранее, говорится в материалах ЦБ. Банки получили бы незначительный убыток без послаблений, заявили в ЦБ

"По данным опроса ООО "инФОМ", в январе 2023 года инфляционные ожидания населения снизились, оставаясь в диапазоне повышенных значений апреля – декабря 2022 года. Медианная оценка инфляционных ожиданий на ближайшие 12 месяцев составила 11,6% (-0,5 процентного пункта к декабрю 2022 года)", — пишет регулятор.

Таким образом, показатель замедляется третий месяц подряд: в октябре он составлял 12,8%, в ноябре снизился до 12,2%, по итогам декабря — до 12,1%, а в январе — до 11,6%. До этого ожидания ускорялись в течение трех месяцев, начиная с августа.

Одновременно наблюдаемая населением инфляция в России в январе резко снизилась — до 14,9% с 16,3% в декабре, вернувшись на уровни мая-июня 2021 года.

По оценкам Банка России, на среднесрочном горизонте баланс рисков смещен в сторону проинфляционных, а на краткосрочном горизонте проинфляционные риски выросли и также преобладают над дезинфляционными.

Согласно официальному прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.