МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) при оценке роста экономики России в 2023 году учел эффект мер господдержки, направленных на восстановление потребительского спроса и развитие сферы малого и среднего предпринимательства, полагает независимый эксперт, кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. Эксперт назвала факторы, улучшившие прогноз МВФ по российской экономике

МВФ в январском прогнозе улучшил оценки по экономике России. Теперь фонд ожидает, что в 2023 году ВВП РФ вырастет на 0,3%, тогда как в октябре прошлого года прогнозировался спад на 2,3%. В 2024 году ожидается рост на 2,1%. В прогнозе фонда также говорится, что в 2022 году в России не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4%: теперь снижение оценивается в 2,2%.

"МВФ уже в прошлом году улучшал прогнозы по российской экономике, а в 2023 году счел, что меры государственной поддержки и действия экономических властей помогут преодолеть трудности в области восстановления потребительского спроса и развития сферы малого и среднего предпринимательства", — сказал Бадалов РИА Новости.

Он также отметил, что в целом улучшение прогноза МВФ связано с тем, что российская экономика продемонстрировала устойчивость к западным санкциям.

Ранее во вторник министерство экономического развития России говорило, что восстановление экономики России в текущем году будет зависеть от динамики потребительского спроса и мер по обеспечению роста кредитования.

По действующему прогнозу Минэкономразвития в текущем году ожидается снижение ВВП России на 0,8%. При этом первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов говорил в декабре, что снижение экономики РФ в 2023 году ограничится 1%. Позднее он отмечал, что динамика ВВП РФ будет около ноля.