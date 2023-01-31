БРЮССЕЛЬ, 31 янв — ПРАЙМ. Еврозона избежала рецессии в четвертом квартале прошлого года, экономические перспективы на этот год сейчас выглядят чуть лучше, чем осенью, написал в своем Twitter еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. Рост ВВП еврозоны замедлился в четвертом квартале

"Хорошие новости: еврозона избежала рецессии в последнем квартале 2022 года. Мы по-прежнему сталкиваемся с многочисленными вызовами, но перспективы на этот год сегодня выглядят немного светлее, чем осенью", — написал он.

Еврокомиссия (ЕК) представила свой последний экономический прогноз по еврозоне в ноябре прошлого года, она ощутимо понизила оценку роста ВВП региона на 2023 год — до 0,3%. ЕК тогда ожидала, что в условиях повышенной неопределенности, высокого давления цен на энергоносители, снижения покупательной способности домохозяйств, более слабой внешней среды и ужесточения условий финансирования ЕС, еврозона и большинство государств-членов вступят в рецессию в последнем квартале 2022 года.

В предыдущем летнем экономическом прогнозе Еврокомиссия ожидала рост ВВП еврозоны на 1,4%.

Как сообщило ранее во вторник европейское статистическое агентство Евростат, рост ВВП еврозоны, по первой оценке, замедлился в четвертом квартале 2022 года до 1,9% в годовом выражении, в квартальном — до 0,1%.