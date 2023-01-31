МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Зарплаты россиян в реальном выражении к концу прошлого года восстановились до уровня конца 2021 года, отмечают аналитики департамента исследований и прогнозирования Банка России. Их мнение может не совпадать с официальной позицией регулятора. Россияне назвали желаемый уровень зарплат

"Ближе к концу 2022 года на фоне снижения безработицы до рекордно низкого уровня и растущей нехватки работников в отдельных отраслях и специальностях динамика заработных плат стала меняться. Уровень зарплат в реальном выражении восстановился до значений конца 2021 года, что при снизившемся уровне производства весьма быстро стало проинфляционным фактором", — говорят аналитики.

При этом, по наблюдению аналитиков, динамика спроса на товары сильно отставала от динамики трудовых доходов при восстановлении спроса на услуги.

Одна из причин – сохранение повышенной нормы сбережений и осторожное потребительское поведение, которые продолжают сдерживать потребительский спрос и в начале 2023 года, указывают они.