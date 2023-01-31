МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Сейчас в России наблюдается постепенное нарастание общего инфляционного давления, проинфляционные риски несут возможная активизация потребительской активности и ослабление рубля, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ. Первый замглавы МЭР назвал ожидаемый уровень инфляции в 2023 году

"В декабре 2022 года устойчивое ценовое давление оставалось пониженным, судя по таким показателям, как медианный рост цен и показатели базовой инфляции. Однако пониженный рост потребительских цен может оказаться временным. Начала формироваться тенденция к росту вышеупомянутых показателей устойчивого ценового давления. Об этом также свидетельствует усиление потребительского спроса в сегменте платных услуг, сопровождаемое повышенным (с учетом сезонности) ростом цен на платные услуги в последние месяцы", — считают эксперты.

Они отмечают, что в 2023 году ожидается дальнейшее смещение баланса рисков в сторону проинфляционных. "Возможная активизация потребительской активности на фоне растущих ликвидных сбережений домохозяйств и увеличения доходов темпами, опережающими темпы экономического роста, а также ослабление рубля несут проинфляционные риски", — сообщили аналитики.

В то же время повышенная норма сбережений и осторожное потребительское поведение из-за высокой неопределенности сохранились как сдерживающие рост цен факторы. Одновременно введенные меры по ограничению необеспеченного потребкредитования также должны ограничить проинфляционные риски.

"В целом такая картина предполагает вероятное постепенное усиление инфляционного давления на потребительском рынке в 2023 году по сравнению со второй половиной 2022 года", — заключили они.

Выводы и рекомендации, содержащиеся в данных материалах, могут не совпадать с официальной позицией ЦБ.