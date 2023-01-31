МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Дефицит кадров, технологические ограничения и слабость внешнего спроса могут стать основными факторами, замедляющими переход экономики России к устойчивому росту со второй половины текущего года, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России. В России нарастает инфляционное давление, считают в ЦБ

"Дефицит кадров, сохраняющиеся технологические ограничения и слабость внешнего спроса могут выступить основными факторами, замедляющими переход экономики к устойчивому росту со второго полугодия 2023 года", — сказано в сообщении.

Замедление мировой экономики и вводимые в действие экспортные ограничения снижают спрос на российский экспорт, что несет риски для текущей позитивной экономической динамики, указали также эксперты.

Выводы и рекомендации, содержащиеся в данных материалах, могут не совпадать с официальной позицией ЦБ.

По действующему прогнозу Минэкономразвития, в текущем году ожидается снижение ВВП России на 0,8%. При этом первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов говорил в декабре, что снижение экономики РФ в 2023 году ограничится 1%. Позднее он отмечал, что динамика ВВП РФ будет около ноля.

МВФ в январском прогнозе улучшил оценки по экономике России. Теперь фонд ожидает, что в 2023 году ВВП РФ вырастет на 0,3%, тогда как в октябре прошлого года прогнозировался спад на 2,3%. В 2024 году ожидается рост на 2,1%. В прогнозе фонда также говорится, что в 2022 году в России не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4%: теперь снижение оценивается в 2,2%.