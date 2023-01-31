БАКУ, 31 янв — ПРАЙМ. Азербайджан в 2022 году импортировал из стран СНГ продукции на 4 миллиарда 413,77 миллиона долларов, сообщает во вторник пресс-служба азербайджанского Государственного таможенного комитета. Азербайджан намерен удвоить количество поставляемого в Европу газа

"В 2022 году Азербайджан импортировал из стран СНГ продукцию на 4 миллиарда 413,77 миллиона долларов США. В годовом сравнении этот показатель вырос на 1 миллиард 487,2 миллиона долларов или на 50,8%", — говорится в сообщении.

В 2021 году объем импорта из стран СНГ в Азербайджан составил 2 миллиарда 926, 57 миллиона долларов.