МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Банк России в марте начнет общественные консультации по обзору денежно-кредитной политики, завершит его в середине года, говорится в материалах ЦБ. В ЦБ спрогнозировали рост спроса на российскую нефть

"Банк России продолжает работы по Обзору денежно-кредитной политики (Обзору ДКП). Цикл встреч с экспертами и консультации с представителями общественных организаций, бизнеса, академического сообщества и органов власти пройдут в марте-июне 2023 года. Банк России планирует завершить Обзор ДКП в середине 2023 года", — сказано в сообщении.

Отмечается, что итоги обзора будут учтены при подготовке Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов.

Банк России осенью 2021 года сообщил, что начнет обзор своей монетарной политики в четвертом квартале 2021 года, и по результатам обзора планировал к середине 2022 года принять решения об уточнении параметров денежно-кредитной политики, в том числе определить наиболее подходящий показатель для таргета по инфляции в стране. Банк России перешел к инфляционному таргетированию в 2015 году и поставил цель по годовой инфляции как "вблизи 4%".

В апреле прошлого года зампред регулятора Алексей Заботкин сообщал, что Банк России продолжает обзор своей денежно-кредитной политики, однако сроки его завершения сдвинулись на 2023 год.