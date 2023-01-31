МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в январе снизился до 107,1 пункта с пересмотренного показателя декабря в 109 пунктов, сообщает аналитическая компания Conference Board. МВФ улучшил прогноз экономики России, снизив ожидания для США

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, прогнозировали рост показателя до 109 пунктов с первоначального значения предыдущего месяца в 108,3 пункта.

Кроме того, индекс экономических ожиданий сократился до 77,8 пункта с пересмотренного уровня декабря в 83,4 пункта (первоначально показатель составлял 82,4 пункта).

Индекс экономических условий тем временем вырос до 150,9 пункта с пересмотренного значения декабря в 147,4 пункта (изначально декабрьский показатель составлял 147,2 пункта).

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.