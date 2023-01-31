МЕХИКО, 31 янв — ПРАЙМ. Экономика Мексики в последнем квартале 2022 года выросла на 0,4%, годовой показатель с учетом сезонных колебаний составил, по предварительным подсчетам, 3%, сообщил Национальный институт статистики и географии Inegi. Мексика резко нарастила производство и экспорт текилы

"В четвертом квартале 2022 года и с учетом сезонных колебаний результаты Предварительной оценки квартального валового внутреннего продукта (EOPIBT) показывают рост на 0,4% в реальном выражении… В 2022 году и с учетом сезонных колебаний ВВП вырос на 3% в годовом исчислении", — говорится в сводке на сайте Inegi.

За прошедший год первичные виды деятельности — сельское и лесное хозяйство, животноводство и рыбная ловля выросли на 3%. Группа вторичных видов деятельности — горная добыча, производство и распределение энергии, воды и газа, строительство и обрабатывающая промышленность — показали рост на 3,2%. Третья категория, куда входят торговля и различные услуги, выросла на 2,7%.

Статистика двух последних лет в Мексике говорит о восстановлении экономики после пандемии COVID-19 — за рекордным падением 2020 года на 8,2% последовал рост на 4,8% в 2021 году и на 3% в 2022. В министерстве экономики отметили, что все секторы экономики растут на фоне высокого уровня занятости и роста персонального потребления.

Банк Мексики в ноябре 2022 года повысил ключевую ставку до исторического максимума 10%, годовая инфляция в стране составила 7,82%.