МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об индексации с 1 февраля на 11,9% ряда соцвыплат, в том числе семейных, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Минфин направит более 150 миллиардов рублей на индексацию соцвыплат

"Установить с 1 февраля 2023 года коэффициент индексации 1,119 для выплат, пособий и компенсаций", — говорится в документе.

Ранее Минтруд сообщал, что увеличение коснётся целого ряда выплат: единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки.

Коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций ежегодно устанавливается с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. По данным Росстата, индекс потребительских цен составляет 111,94% (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года). Таким образом, индексация производится на 11,9%.

Также с 1 февраля индексируется материнский капитал. В 2023 году его размер на первого ребенка увеличится почти до 587 тысяч рублей, что на 62,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Материнский капитал на второго ребенка составит почти 775,6 тысяч, что на 82,5 тысячи рублей больше, чем в 2022 году.