НЬЮ-ДЕЛИ, 31 янв — ПРАЙМ. Рост ВВП Индии в 2023-2024 финансовом году составит от 6 до 6,8%, говорится в "Экономическом прогнозе" на 2022-2023 финансовый год, подготовленном минфином Индии в преддверии публикации годового бюджета страны. Эксперт спрогнозировал, введет ли Индия потолок цен на российскую нефть

"Исследование прогнозирует базовый рост ВВП на 6,5% в реальном выражении в 2024 финансовом году… Фактический результат для реального роста ВВП, вероятно, будет находиться в диапазоне от 6,0% до 6,8%, в зависимости от траектории экономических и политических событий во всем мире", — говорится в исследовании.

Авторы доклада отметили, что несмотря на то, что перспективы Индии остаются оптимистичными, глобальные экономические перспективы на следующий год были отягощены сочетанием уникального набора проблем, которые, как ожидается, приведут к ряду негативных рисков.

"Высокие показатели инфляции за несколько десятилетий вынудили центральные банки по всему миру ужесточить финансовые условия. Влияние ужесточения денежно-кредитной политики начинает проявляться в замедлении экономической активности, особенно в странах с развитой экономикой. Кроме того, неблагоприятные побочные эффекты от длительной напряженности в цепочках поставок и повышенная неопределенность из-за геополитического конфликта еще больше ухудшили глобальные перспективы… Более медленный рост экономического производства в сочетании с возросшей неопределенностью замедлит рост торговли", — отметили авторы исследования.

При этом позитивный прогноз экономического роста Индии экономисты связывают с ограниченными последствиями для здоровья и экономики мира из-за нынешнего всплеска инфекций COVID-19 в Китае и, следовательно, продолжающейся нормализацией цепочек поставок, малым вилянием открывшейся экономики Китая на инфляционные импульсы, а также тенденциями к спаду в основных странах с развитой экономикой, вызвавшими прекращение ужесточения денежно-кредитной политики и возвращение потоков капитала в Индию.