МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Тот факт, что Международный валютный фонд ранее улучшил прогноз для экономики России на следующие два года, является "важной констатацией", считает председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Эксперт рассказал об особенностях оценки МВФ роста ВВП России

"Когда это наши друзья в кавычках признают, это достаточно важная констатация", — сказал Медведев на заседании программной комиссии партии, комментируя мнение о том, что новый прогноз может быть косвенным признанием высоких экономических показателей России.

МВФ в январском прогнозе улучшил оценки по экономике России. Теперь фонд ожидает, что в 2023 году ВВП РФ вырастет на 0,3%, тогда как в октябре прошлого года прогнозировался спад на 2,3%. В 2024 году ожидается рост на 2,1%. В прогнозе фонда также говорится, что в 2022 году в России не случилось ожидавшегося экономического спада на 3,4%: теперь снижение оценивается в 2,2%.

По действующему прогнозу Минэкономразвития в текущем году ожидается снижение ВВП России на 0,8%. При этом первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов говорил в декабре, что снижение экономики РФ в 2023 году ограничится 1%. Позднее он отмечал, что динамика ВВП РФ будет около ноля.