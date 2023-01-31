ЕРЕВАН, 31 янв — ПРАЙМ. Показатель экономической активности (ПЭА) в Армении по итогам 2022 года по сравнению с минувшим годом вырос на 14,2%, сообщили во вторник в статистическом комитете республики. Армения повысила экономическую активность в январе-октябре

"Показатель экономической активности в январе-декабре вырос на 14,2%. Рост объема промышленной продукции составил 7,8%, объема валовой продукции сельского хозяйства — 0,4%, услуг без торговли — 28,2%", — говорится в сообщении, размещенном на сайте комитета. По данным ведомства, за отчетный период в стране было произведено промышленной продукции на сумму порядка 6,7 миллиарда долларов по текущему курсу, сельхозпродукции — 2,5 миллиарда долларов, оказано услуг на 6,5 миллиарда долларов.

Объем строительства за год, согласно сообщению комитета, вырос на 12,5% — до 1,3 миллиарда долларов, оборот торговли увеличился на 17% и достиг 11,04 миллиарда долларов. Производство электроэнергии выросло на 16,1%. Потребительская инфляция достигла 8,6%.

Внешнеторговый оборот страны в 2022 году, по статистическим данным, достиг 14,12 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 68,6%. Экспорт составил более 5,36 миллиарда долларов (рост на 77,7%), импорт — свыше 8,76 миллиарда (рост на 63,5%).

Показатель экономической активности представляет собой агрегированный показатель изменения реального объема выпуска продукции в экономике страны. Он охватывает все виды экономической деятельности и первоначально рассчитывается в среднегодовых ценах предыдущего года, что позволяет определить изменение реального объема выпуска продукции рассматриваемого месяца к предыдущему или соответствующему месяцу предыдущего года, а также создать динамические ряды цепных индексов.

В отличие от показателя ВВП, рассчитываемого по методологии национальных счетов, месячный показатель экономической активности характеризует изменение объемов выпуска товаров и услуг в экономике, а не изменение добавленной стоимости. Кроме того, месячный ПЭА не охватывает чистые налоги на продукты и косвенно измеряемые услуги финансового посредничества.