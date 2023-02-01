МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Россия устояла перед западными санкциями, а внешняя торговля страны вернулась к уровню прошлого февраля, пишет обозреватель New York Times Ана Суонсон. Евросоюз продлил антироссийские санкции до 31 июля

"Российская внешняя торговля, по-видимому, в значительной степени вернулась к прежнему уровню", — говорится в статье.

Утверждается, что аналитики ожидают восстановления импорта из РФ к уровню до февраля прошлого года, и в зависимости от применяемых моделей оно или уже произошло, или произойдет скоро.

"Российская экономика оказалась на удивление устойчивой, что вызывает вопросы об эффективности санкций Запада. Странам было трудно снизить свою зависимость от России в плане энергоносителей и других основных товаров, а российскому Центральному банку удалось поддержать стоимость рубля и сохранить стабильность на финансовых рынках", — отмечается в статье.