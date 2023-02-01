МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. В феврале Государственная Дума рассмотрит в первом чтении законопроект об облегчении трудоустройства подростков с 14 лет, сообщил в беседе с "Известиями" один из авторов закона, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. Госдума одобрила изменение требований к опасным производственным объектам

Он отметил: "Принципиально мы не меняем положения Трудового кодекса, которые и сейчас разрешают труд подростков с 14 лет, в свободное от учебы время в условиях, не вредящих их здоровью и нравственному развитию. Мы касаемся норм, которые серьезно затрудняют трудоустройство. Например, согласие органов опеки".

По мнению парламентария, эта мера чрезмерна — для трудоустройства достаточно письменного разрешения одного из родителей.

Также законопроект предлагает избавить работодателей как от оплаты медосмотра несовершеннолетнего работникам, так и от регулярных прокурорских проверок.