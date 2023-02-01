АЛМА-АТА, 1 фев — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Казахстане по итогам января ускорилась до 20,7% с 20,3%, которые были по итогам прошлого года, следует из сообщения бюро национальной статистики республики. Инфляция во Франции выросла в январе до шести процентов

"Инфляция в январе 2023 года в годовом исчислении составила 20,7%. Цены на продовольственные товары повысились на 25,7%, непродовольственные товары – на 20,2%, платные услуги – на 14,2%", — говорится в сообщении статистического ведомства.

При этом только с начала года цены выросли на 1,1%, в том числе на продовольственные питания на 1,4%, непродовольственные – на 0,9%, на платные услуги — на 0,7%.